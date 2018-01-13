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Эксперты нашли способ обнаружить шпиона-дрона используя вспышки
Экспертами Израиля разработана возможность уникального определения присутствия дрона - шпиона. Слежка за объектом определяется с помощью обычной вспышки, при колебании битрейта исходного изображения. Таки образом тайна отслеживания становится видимой и успешно разоблачается.

В последнее время использование беспилотников набирает популярность в среде граждан. Некоторыми личностями, имеющими определенную финансовую стабильность, не прочь пустить часть сбережений на покупку специально дрона и организовать увлекательную незаконную слежку. Данные случаи и привели к решению ученых из Израиля, заняться разработкой «противоядия» от подобного вторжения шпионов.
Эксперты нашли способ обнаружить шпиона-дрона используя вспышки


Экспертами проведен огромный объем работы, в поиске возможности создать универсальное средство обнаружения действий дронов-шпионов. В результате, такие возможности получил аппарат, которым с определенной периодичностью вырабатываются вспышки. Итоговые результаты подтвердили действенность метода. Воздействуя неординарным излучением, происходят случайные колебания битрейта изображения, именно они провоцируют искажения и нечеткость отслеживаемых дронами объектов, что мешает получению необходимой для его владельца информации.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:06
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