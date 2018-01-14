Samsung Galaxy A8 подешевел на российском рынке

Эксперты рынка смартфонов считают, что причиной такого снижения является неадекватная ценовая политика компании Samsung. Так представители бренда решили слегка снизить стоимость Galaxy A8, чтобы на него обратили внимание покупатели. Тем не менее, такая завышенная цена не соответствует характеристикам данного девайса.Устройство обладает 5,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED, который предоставляет стандарт качества картинки Full HD+. В аппаратной основе лежит процессор Exynos 7885 с восемью ядрами и четырьмя гигабайтами ОЗУ. Объем памяти на ПЗУ составляет 32 Гб. Также в смартфоне присутствуют 16-мегапиксельная основная камера и такая же фронтальная, только она выполнена по сдвоенной технологии. Стоит также отметить батарею на 3 тысячи мАч и защиту корпуса IP68.