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В Казахстане мыши в банкомате погрызли деньги
В Казахстане мыши залезли во внутренность банкомата и погрызли денежные купюры.
В Казахстане мыши в банкомате погрызли деньги


Пара грызунов, оказавшись в автомате одного из финучреждений Казахстана, переточила находившуюся там денежную наличность. Потерпевший от действий мышей банк засвидетельствовал данный факт: при проведении инкассации в нутре банкомата «нашлась» парочка мышей. Скорее всего, грызуны спасались от зимней погоды. Также представители от банка заявили, что мышам ответственность не грозит.

Размер «мышиного» ущерба банком не уточняется, но, как оценили некоторые СМИ, он составляет около 300 долларов. Сейчас компетентные сотрудники банка выясняют обстоятельства инцидента.
https://youtu.be/5qredZHuRME
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:34
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