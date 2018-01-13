АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Ученые: Аналог манускрипта Войнича появился в открытом доступе
Самый загадочный средневековый манускрипт Войнича до сих пор интересует ученых и хранится в Йельском университете, а также никому не удалось прочитать текст неизвестного автора. Однако его аналог появился в открытом доступе благодаря испанскому издательству.

Siloé решило порадовать коллекционеров и опубликовало 989 экземпляров для продажи. Сейчас богатые любители ценностей смогут купить артефакт за 8000 евро и попытаться понять, что описано на его страницах. Эта рукопись также является желанным предметом для исследователей, знающих о событиях 1912 г.

Ученые: Аналог манускрипта Войнича появился в открытом доступе


Тогда Войнич приобрел книгу в Италии, а сама она поражает красочными рисунками растений и обилием символов. Пока эксперты предположили, что ее могли писать два человека, но язык остается загадкой. Хотя мнение о том, что здесь может быть простой набор слов, опровергнут лингвистами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:18
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Латиноамериканская модель загорелась на конкурсе
Instagram Виктории Лопыревой второй раз за
В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels
Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут
В сети появился рендер новой версии Honda Insight
Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q
Просмотреть все новости