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Борис Корчевников: Ещё не встретил любовь и потому живу с мамой
35-летний ведущий «Судьбы человека» Борис Корчевников дал откровенное интервью порталу «Собеседник». В своих ответах журналист рассказал: почему он до сих пор не женат и о том, что по-прежнему проживает с мамой.

Борис Корчевников: Ещё не встретил любовь и потому живу с мамой


35-летний известный журналист Борис Корчевников пока не встретил свою суженую, свою единственную. Борис уверен, что судьба человека находится в руках Господа, и нет никакой необходимости вести активный поиск своей «половинки». Корчевников считает, что нужная встреча случится в нужное время, возможно, даже на рабочем месте. А пока 35-летний холостяк проживает со своей мамой, с которой, по словам Бориса, особо общаться не успевает, ибо приходит домой лишь к ночи.

В своём монологе Корчевников много говорил о Боге, и о том, как он сам изменился благодаря вере в Господа. Борис признался, что ему очень стыдно за отдельные свои слова и поступки, сказанные или сделанные в его «прежней» жизни. Но без прошлого печального опыта, где были его нехристианские дела, измена любимой девушки и предательство друзей, журналист Борис Корчевников вряд ли пришёл бы к Богу. В завершение своего интервью популярный телеведущий сделал вывод: все, что ни делается, всегда делается к лучшему.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 20:33
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