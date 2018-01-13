Борис Корчевников: Ещё не встретил любовь и потому живу с мамой

35-летний известный журналист Борис Корчевников пока не встретил свою суженую, свою единственную. Борис уверен, что судьба человека находится в руках Господа, и нет никакой необходимости вести активный поиск своей «половинки». Корчевников считает, что нужная встреча случится в нужное время, возможно, даже на рабочем месте. А пока 35-летний холостяк проживает со своей мамой, с которой, по словам Бориса, особо общаться не успевает, ибо приходит домой лишь к ночи.В своём монологе Корчевников много говорил о Боге, и о том, как он сам изменился благодаря вере в Господа. Борис признался, что ему очень стыдно за отдельные свои слова и поступки, сказанные или сделанные в его «прежней» жизни. Но без прошлого печального опыта, где были его нехристианские дела, измена любимой девушки и предательство друзей, журналист Борис Корчевников вряд ли пришёл бы к Богу. В завершение своего интервью популярный телеведущий сделал вывод: все, что ни делается, всегда делается к лучшему.