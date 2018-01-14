Эксперты описали iPhone SE 2018 по новой «живой» фотографии устройства

Известно, что диагональ дисплея новинки составит 4 дюйма. Также стоит отметить, что в новой версии устройства появится беспроводная зарядка, поскольку крышка девайса выполнена из стекла как можно заметить по снимку. Ввиду принятия «стеклянного» решения, можно предполагать, что металла в конструкции станет меньше, что также уменьшит прочность всего корпуса. Скорее всего, что инженерам пришлось принять ряд новых решений, дабы устранить возможные проблемы в будущем.Исходя из инсайдерской информации, iPhone SE 2018 должен получить процессор Apple A10 Fusion, а также 2 гигабайта на основном запоминающем устройстве. Что касается встроенного накопителя, то объем устройства будет зависеть от конфигурации смартфона, то есть либо 32, либо 128 гигабайт. Объем аккумулятора составит примерно 1700 мАч.Цена может оказаться в пределах 400$.