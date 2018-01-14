Ученые: Дезинфицирующий никотин фермент поможет людям бросить курить

Данное органическое вещество можно использовать при лечении никотиновой зависимости, помогая людям бросить курить. Команда свое новое лечение проверила на крысах, которые страдают от никотина. Уже через – два дня воздержания крысы, подверженные обработке модифицированным ферментом, меньше были раздражительными, испытывали меньше симптомы зуда и тремора. Фермент полностью уничтожил никотин в крови крысы, разбивая на непсихотические безвредные продукты.Данное доказательство концепции дает представление касательно того, что биологические продукты отыгрывают определенную роль непосредственно в лечении расстройств, которые связаны с употреблением специальных психоактивных веществ. Систему оптимизируют для увеличения стабильности «внутри клетки».