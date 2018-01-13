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Юлия Савичева смертью ребёнка поплатилась за свои ошибки
Юлия Савичева, являющаяся известной певицей, и ее супруг пережили страшную потерю. Но именно общее горе стало началом счастья в их семье.

Юлия Савичева смертью ребёнка поплатилась за свои ошибки

Четыре месяца назад Савичева родила дочку по имени Анна. Малышка появилась на свет на территории Португалии. Однако совсем не потому, что певица не доверяет отечественным докторам. На территорию чужой страны Юлию привела беда, случившаяся с певицей несколько лет назад, и после этого у неё возникли серьезные проблемы касательно здоровья.

Савичева поведала, что несколько лет назад она была беременна. Доктора посоветовали певице отменить концерты, так как была угроза для жизни ребёнка. Однако артистка проигнорировала указание врачей и продолжила гастрольный тур. Кровотечение у исполнительницы песен началось внезапно. Скорая помощь отвезла Юлию в клинику, однако жизнь ребёнку спасти не удалось. Теперь Савичева вскакивает на каждый крик ребёнка и прислушивается ночью к дыханию малышки.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:33
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