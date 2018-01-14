Братья Ротенберги: "Газпром бурение" завершило деофшоризацию

Компания братьев Игоря и Бориса Ротенбергов вынуждены были перевести свою компанию в российскую юрисдикцию. Причиной этого является преследование западным правосудием (в США и Европе) отмывания денег различными бизнесменами из России - по утверждению западных СМИ.Эта компания была зарегистрирована в офшоре много лет, не выплачивая налоги в российский бюджет. Ранее ООО "Газпром бурение" было главным буровым подрядчиком монополиста России "Газпрома". В настоящее время, вплоть до июля месяца текущего года в США проводится расследование направленное против финансовых компаний Российской Федерации, которые замечены в финансовых операциях в не правовом поле.