Катерина Варнава обнародовала фото со своим парнем в стиле ню

33-летняя российская телеведущая, участница разных команд КВН Екатерина Варнава предложила своим фолловерам пикантный снимок. На фото Екатерина запечатлена в объятиях неодетого молодого человека. Поклонники узнали в парне бойфренда телеведущей - Константина Мякинькова.



Киноактриса и популярная телеведущая Катя Варнава, прославившаяся выступлениями за кэвээнские команды «Свои секреты» и «Сборная малых народов», выложила в соцсети довольно фривольный снимок. На фотографии, размещённой в интернете, хореограф шоу «Comedy Woman» заключена в крепкие мужские объятия. «Кто этот счастливец без одежды и с пепельной шевелюрой?» - начали интересоваться поклонники актёрского таланта Кати Варнавы.



Ответ нашёлся быстро: сами фолловеры установили, что на снимке в жанре ню оказался бойфренд Екатерины. Зовут молодого человека Константин Мякиньков, и, по-видимому, известная телеведущая видит в этом красавце своего избранника. Ведь в комментариях к совместному откровенному фото Варнава написала: «Как за каменной стеной». Данная публикация собрала невиданный «урожай»: за полчаса - более 26 000 отметок «Мне нравиться».