Ученые: Марс может быть необитаемой планетой

Доказательства воодушевили экспертов, подумавших о простейших микроорганизмах, находящихся на поверхности небесного тела, после чего они начали активно заниматься поисками живых существ. Однако до сих пор их усилия не увенчались результатами, потому что условия обитания тут настолько суровые, что их не могут выдержать биологические виды.Кроме высокой температуры Марс не защищен от излучения, превратившего его в пустыню. Только группа оптимистов надеются, что здесь можно найти космических обитателей, которые смогли после адаптации выжить и продолжать размножаться.