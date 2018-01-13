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Ученые: Марс может быть необитаемой планетой
После приземления “Викинга” на Марсе были найдены молекулы метана и воды, которые указывали на наличие внеземных форм жизни. Но сейчас ученые все больше склонны думать, что он может быть необитаемой планетой.

Доказательства воодушевили экспертов, подумавших о простейших микроорганизмах, находящихся на поверхности небесного тела, после чего они начали активно заниматься поисками живых существ. Однако до сих пор их усилия не увенчались результатами, потому что условия обитания тут настолько суровые, что их не могут выдержать биологические виды.

Ученые: Марс может быть необитаемой планетой


Кроме высокой температуры Марс не защищен от излучения, превратившего его в пустыню. Только группа оптимистов надеются, что здесь можно найти космических обитателей, которые смогли после адаптации выжить и продолжать размножаться.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:25
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