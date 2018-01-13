Экс-участница "Дома-2" Нелли Ермолаева родит мальчика

На протяжении своей беременности Ермолаева активно общалась с поклонниками, рассказывая о том, как для неё проходит это время, выставляя в Instagram фотографии. Не так давно девушка показывала детскую комнату, которую она подготовила.Муж бывшей участницы телестройки в недавнем общении с представителями прессы поведал, что он и Нелли хотят троих детей, а в данный момент ожидают появления на свет мальчика. Молодые супруги хотят, чтобы вторым ребёнком оказалась девочка, а третьим - снова сын. Кстати, они не против такого варианта, чтобы вторая беременность принесла двойню.Нелли Ермолаева появилась на проекте "Дом-2" в 2009 году, где пыталась привлечь ветерана телестройки Рустама Солнцева, но потерпела неудачу. Затем девушка переключила внимание на Влада Кадони, однако союз был краткосрочным из-за постоянных ссор. Следующим возлюбленным Нелли стал Никита Кузнецов, с которым в итоге заключила брак. На сегодняшний день девушка замужем за бизнесменом Кириллом Андреевым.