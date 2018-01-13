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Зрители раскритиковали Влада Кадони за несправедливость
Влад Кадони, который считается для зрителей примерным ведущим, неожиданно разочаровал своих поклонников, набросившись на одну из участниц проекта "Дом-2" с обвинениями.

Кадони не понравился внешний вид новенькой Александры Филипповой, в связи с чем он обвинил её в отсутствии вкуса и добавил, что она должна сменить имидж. Тогда девушка засмущалась и заявила, что у неё не так много денег, чтобы покупать всё, что она хочет, однако Влад настаивал - порекомендовал пройтись по распродажам.

Зрители раскритиковали Влада Кадони за несправедливость

Фолловеры были неприятно удивлены, ведь Кадони всегда считался для многих хорошим человеком, обвинения которого не бывают беспочвенными. В случае с Филипповой же, к их сожалению, стало ясно, что молодой человек периодически может позволять себе поступать с жителями телестройки не совсем справедливо.

Зрители раскритиковали Влада Кадони за несправедливость

Фанаты Влада стали искать причину столь резкого изменения в его характере, а также напомнили ему, каким он был до этого инцидента. Сам ведущий пока не торопится комментировать произошедшее, как и оправдываться за свою критику в адрес Александры.

Филиппова, напомним, прибыла на проект для отношений с Иосифом Оганесяном, но так и не получила от него взаимности. Сейчас девушка не имеет пары.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:50
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