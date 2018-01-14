Жители Техаса были напуганы появлением НЛО в виде огромной мясорубки

Объект необычной формы двигался на небольшой скорости, после чего решил немного зависнуть в воздухе, чтобы рассмотреть окрестности. Затем НЛО резко набрал скорость и умчался за горизонт. Ошеломленные таким зрелищем американцы обратились за помощью к уфологам, но пока они не могут выразить свое мнение по такому поводу.После публикации видео собрало 10000 просмотров, а пользователи сетей предположили, что здесь могла пролетать группа внеземных кораблей, которые визуально создавали единое целое. Данный вид аппаратов пришельцев не был замечен раньше, а также космические гости предпочитают одиночные полеты.