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Жители Техаса были напуганы появлением НЛО в виде огромной мясорубки
В сетях опубликовано видео, сделанное свидетелями события из Техаса. Жители были напуганы появлением НЛО в виде огромной мясорубки, совершающим полет по небу.

Объект необычной формы двигался на небольшой скорости, после чего решил немного зависнуть в воздухе, чтобы рассмотреть окрестности. Затем НЛО резко набрал скорость и умчался за горизонт. Ошеломленные таким зрелищем американцы обратились за помощью к уфологам, но пока они не могут выразить свое мнение по такому поводу.

Жители Техаса были напуганы появлением НЛО в виде огромной мясорубки


После публикации видео собрало 10000 просмотров, а пользователи сетей предположили, что здесь могла пролетать группа внеземных кораблей, которые визуально создавали единое целое. Данный вид аппаратов пришельцев не был замечен раньше, а также космические гости предпочитают одиночные полеты.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:30
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