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В Омске мужчина держит дома львов вместе с леопардом и пантерой
Пользователи сетей были шокированы после просмотра ролика на YouTube, опубликованных жителем Омска. Мужчина держит дома львов вместе с леопардом и пантерой, несмотря на то, что в семье есть дети.

В сюжете показано, как животные ведут себя достаточно агрессивно и могут даже бросаться на владельца. Его маленький сын подходит к необычным питомцам на близкое расстояние, после чего автор видео отмечает, что руки к ним протягивать нельзя. Звери могут сразу воспользоваться моментом и наброситься на свою жертву, но они находятся в подвале и сидят в клетках.

В Омске мужчина держит дома львов вместе с леопардом и пантерой


Странное увлечение человека поразило многих горожан, негативно отзывающихся о таком поступке. Они считают, что хищники не могут находиться рядом с детьми, подвергающимися постоянной опасности. Множество негативных сообщений заставили человека удалить сюжет из сетей.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:30
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