Темнокожая Барби – Даки Тот: от "изгоя" до иконы стиля

Модель Даки Тот получила прозвище, которое стало вторым именем 21-летней красавицы. Девушку с изумительной фигурой и кукольным лицом журналисты называет не иначе, как «темнокожая Барби». Несмотря на столь юный возраст, белозубая красотка уже считается иконой стиля, а её популярность в соцсетях (на аккаунт Даки в Instagram подписано более 300 000 фолловеров) заставляет мировой бомонд внимательно следить за фотосессиями мисс Тот. Но так было далеко не всегда…Кровь и гены Южного Судана, породившие столь прекрасную модель, стали для темнокожей девушки причиной многих проблем. После триумфальной победы в 2013-м на австралийском шоу Next Top Mode на Даки «вылился ушат помоев»: знатоки и эксперты не верили в натуральность красоты Тот. Более того, Даки оказалась «под прицелом» последователей ку-клукс-клана. Хейтеры и расисты прервали едва начавшуюся карьеру Даки на долгие месяцы. И только смерть близкой подруги и наставницы - телеведущей Шарлотты заставила красавицу из Судана вернуться на подмостки и в съёмочные павильоны. Тот переезжает в Нью-Йорк и за каких-то пару лет становится иконой стиля и «темнокожей Барби»!