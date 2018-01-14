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Посольство Эквадора жалуется на Ассанжа за нечистоплотность и непристойный внешний вид
Персонал, представляющий посольство Эквадора в Лондоне, жалуется на Джулиана Ассанжа, сотрудники диппредставительства утверждают, что основатель WikiLeaks не желает соблюдать правил элементарной личной гигиены. Подробная информация представлена в International Business Times.

Как рассказывают источники издания, Ассанж никогда не принимает ванну и от него идет дурной запах. Про неопрятность основателя WikiLeaks уже известно из ранних сообщений. Для примера можно взять высказывания друга и бывшего коллеги журналиста Жереми Циммермана, который рассказал, что тот достаточно долгое время может не менять одежду, пока не получит от кого-нибудь замечание или его не заставят принять душ.
Посольство Эквадора жалуется на Ассанжа за нечистоплотность и непристойный внешний вид


IBT приводит слова еще одного соратника Ассанжа, бывшего активиста WikiLeaks, Даниэля Домшайт-Берга, рассказавшего, что Джулиан может есть все руками и при этом вытирать грязные пальцы об штаны. Редко можно где увидеть настолько жирные брюки.

Проживает Джулиан Ассанж в здании посольства с 2012 года. В то время он попросил эквадорские власти предоставить ему политическое убежище. Просьба обоснована опасениями, что шведскими властями будет совершена попытка экстрадировать его на территорию США, из-за деятельности WikiLeaks. Всего несколько дней назад журналистом получено гражданство Эквадора.
dzen / Общество / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00
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