Ученые: Телескоп за $9 млрд сможет за пределами Солнечной системы найти жизнь

Новый телескоп сможет также работать по типу «машины времени», предназначенной для раскрытия основной тайны Вселенной. В свою очередь он сможет совершать путешествия назад во времени для наблюдения ранней фазы зарождения около 13,5 млрд лет назад. Исследователи смогут наблюдать за спутниками, экзопланетами, звездами, разными планетами непосредственно в начале их существования. Аппарат станет единственным на планете, способным увидеть, что происходило вокруг через 200 млн лет непосредственно после Большого взрыва.По словам ученых, телескоп сможет работать при температуре в сто градусов. Благодаря этому будет обеспечено наблюдение в инфракрасном излучении за всевозможными далекими космическими объектами.