Белла Хадид удивила поклонников непривычным цветом волос

На днях двадцатиоднолетняя Белла просто шокировала своих фолловеров, обнародовав в своем микроблоге Instagram публикацию. На данном фото Хадид предстала в непривычном образе. На фотографии знаменитая модель запечатлена с зелёным оттенком цвета волос и с короткой стрижкой.Скорей всего, Белла приняла решение начать этот год с перемен. Однако поклонники неоднозначно отреагировали на данные изменения во внешности Хадид. По мнению некоторых фолловеров, подростковый образ звезды совершенно ей не подходит, при этом портит естественную красоту модели. Данная публикация в течение двух дней собрала более 500 тысяч лайков и свыше 2 тысяч комментариев.