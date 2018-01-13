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Эммануэль Макрон стал автором эротического романа об отношениях с женой
В своем эротическом романе много лет назад будущий президент Франции Эммануэль Макрон поведал об отношениях с женой.
Эммануэль Макрон стал автором эротического романа об отношениях с женой


16-летним юношей будущий французский президент написал роман о романе с Брижит, которая через время стала Брижит Макрон. О таком интересном факте о прошлом француза на президентском посту стало известно из биографической книги его супруги, написанной журналисткой Маэль Брун.

Юный Макрон целых 300 бумажных страниц посвятил описанию его тогдашних отношений со своей учительницей, которая по прошествии времени стала его супругой. Роман получился смелый, местами непристойный, выражающий чувства Эммануэля в то далекое время.

К слову, глава Франции познакомился с ее будущей Первой леди в школе: Брижит преподавала парню французский язык. Большая разница в возрасте супругов в 24 года послужила поводом для иронии в прессе.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:30
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