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Ольга Гобозова советует Валерию Блюменкранцу прекратить устраивать разборки с тёщей
Бывшая участница "Дома-2" Ольга Васильевна Гобозова начала часто обсуждать нынешних участников телестройки. На этот раз женщина решила дать пару советов семейству Блюменкранцев.

После ухода из скандального проекта, Ольга Васильевна напоминает о себе время от времени, не давая зрителям забыть. Умудрённая жизненным опытом и участием в "Доме-2" Гобозова считает, что её советы могут очень помочь многим молодым ребятам, которые сейчас находятся в поле зрения телекамер.

Ольга Гобозова советует Валерию Блюменкранцу прекратить устраивать разборки с тёщей

В частности, женщина обратила внимание на участившиеся потасовки Валерия Блюменкранца и его тёщи Марины Тристановны. Порой конфликты заканчиваются драками, и Гобозова считает, что это срочно нужно прекратить, ведь после шоу этим людям всё равно придётся общаться друг с другом.

Зрители "Дома-2" напоминают Ольги Васильевне, что сама она, будучи на проекте, вытворяла такое, что вряд ли кто-то отважится повторить. У многих фанатов телестройки ещё свежи в памяти войны, которые Гобозова устраивала за своего сына Александра, а иногда даже шантажировала наследника, как она потом объясняла, ради его же благополучия.

Ольга Гобозова советует Валерию Блюменкранцу прекратить устраивать разборки с тёщей
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 19:15
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