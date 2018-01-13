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В Новосибирске сотрудники депо отремонтировали трамвай скотчем
В местных газетах были опубликованы письма возмущенных жителей Новосибирска. Они сообщили, что не могут ездить в трамвае № 14, который сотрудники депо отремонтировали скотчем.

Мэрия обещала в этом году порадовать горожан новыми вагонами, но их до сих пор никто не видел, так что приходится добираться на работу в таких условиях. На окнах старого транспорта через расщелины дует холодный ветер, который не может сдерживать такое подсобное средство. В салоне замерзшие пассажиры не могут согреться и испытывают дискомфорт.

В Новосибирске сотрудники депо отремонтировали трамвай скотчем


Также сам он еле двигается и во время пути постоянно слышится треск, а внешний вид даже не нуждается в описаниях. Люди решили обратиться за помощью к журналистам, чтобы решить данную проблему. Родители сильно переживают за детей, ездящих на нем в школу, так как трамвай уже представляет опасность для их здоровья и жизни.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:18
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