Конец эпохи машин с дизельным мотором преувеличен

В статистике Euro News говориться, что дизели в Европе в 2008 году достигли пиковой популярности. Тогда их продали в количестве 8 200 000 авто. Продажи бензиновых моделей в 2008 году достигли показателя в 7 200 000 авто. После 2008 года спрос на такие машины уменьшился. Продажи таких авто к 2014 году уменьшились до 4 900 000 единиц. В 2015 году в Европе 52% припало на бензиновые авто, 37% - дизельные, 10,7% - электрокары.Хотя и ходило много слухов, уменьшение популярности дизельных транспортных средств не было вызвано полностью обманом Volkswagen. При этом спрос на такие автомобили падает на протяжении большей части прошедшего десятилетия. Наряду с этим дизельные версии составляют по-прежнему значительную долю в рамках автомобильного рынка. Таким образом в ближайшее время такие авто не исчезнут.