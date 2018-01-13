Дана Борисова возмутила поклонников макияжем в монастыре

Она благополучно прибыла в Рыльскую обитель и уже успела сделать несколько сюжетов вместе с настоятелем, после чего помолилась перед иконами и приняла причастие. Также Дана Борисова рассказала, как поцеловала могилу старца Ипполита, чтобы не вернуться к старым привычкам в будущем.Подписчики порадовались такой новости, но осудили звезду за неподобающий вид. Они считают, что святое место нужно посещать без грима на лице, после чего попросили звезду не делать греховных вещей. Некоторые лица назвали знаменитость “пустой пробкой” и отметили, что ей не стоило находиться рядом со служителями церкви.