Катя Гордон выложила в интернет снимок своего «тихого» утра с 5 детьми

Российская правозащитница Екатерина Гордон не слишком любит делиться подробностями из своей бурной личной жизни. Но в этот раз журналистка и эстрадная исполнительница показала утреннее фото из своей квартиры, которую «оккупировали» дети. На снимке, предложенном фолловерам, запечатлены пятеро ребятишек. Поклонники недоумевают: откуда у Кати столько детворы?Как известно, Екатерина Викторовна успела стать матерью пока лишь дважды, причём рождение сына Серафима владелица юридической компании скрывала особенно тщательно. Скорее всего, по мнению подписчиков странички Гордон, к отпрыскам Кати нагрянули гости. В комментарии к фото Екатерина с иронией отметила, что это – спокойное и тихое утро. Фолловеры не согласились с «подтекстом» Гордон, парировав: детей много не бывает, они приносят позитив и энергию, правда, затем зачастую приходится делать генеральную уборку.