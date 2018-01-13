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Катя Гордон выложила в интернет снимок своего «тихого» утра с 5 детьми
37-летняя журналистка и правозащитница Екатерина Гордон предложила подписчикам ознакомиться с тем, как иногда проходит её «тихое» утро. Снимок, где запечатлены пятеро малышей, оккупировавших диван, Екатерина выложила в интернет.

Катя Гордон выложила в интернет снимок своего «тихого» утра с 5 детьми


Российская правозащитница Екатерина Гордон не слишком любит делиться подробностями из своей бурной личной жизни. Но в этот раз журналистка и эстрадная исполнительница показала утреннее фото из своей квартиры, которую «оккупировали» дети. На снимке, предложенном фолловерам, запечатлены пятеро ребятишек. Поклонники недоумевают: откуда у Кати столько детворы?

Как известно, Екатерина Викторовна успела стать матерью пока лишь дважды, причём рождение сына Серафима владелица юридической компании скрывала особенно тщательно. Скорее всего, по мнению подписчиков странички Гордон, к отпрыскам Кати нагрянули гости. В комментарии к фото Екатерина с иронией отметила, что это – спокойное и тихое утро. Фолловеры не согласились с «подтекстом» Гордон, парировав: детей много не бывает, они приносят позитив и энергию, правда, затем зачастую приходится делать генеральную уборку.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 21:18
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