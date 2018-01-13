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В Японии снегопады привели к первым жертвам
В Японии непрекращающийся снег собирает свои первые жертвы.
В Японии снегопады привели к первым жертвам


Непрекращающаяся снежная метель на западе страны собирает свои первые жертвы. Снегопады спровоцировали множество дорожных аварий. Два человека числятся погибшими, еще 16 – травмированы. В отдельных регионах Японии слой снега на земле вырос до 80 сантиметров. Это вызвало нарушения в работе городского транспорта.

Республика Дагестан также стала жертвой непогоды: из-за негативных погодных условий произошли обрывы ЛЭП и почти 60 000 жителей республики оказались без электричества.
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Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:55
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