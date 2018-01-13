Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут беспокоить человечество

Пока это можно пояснить стадией окончания цикла активности звезды, но раньше он никогда не проходил таким тихим способом. За последнее время специалисты не заметили изменений, а аналогичная активность была зафиксирована в 2009 г, хотя она была намного больше, чем сейчас.Ученые предположили, что светило устало от катаклизмов и решило впасть в спячку, так что данный период может растянуться на ближайшее будущее. Потому можно не переживать по поводу возникновения бурь, так как их виновники не показывают себя на объекте.