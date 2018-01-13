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Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут беспокоить человечество
Ученые во время наблюдения за Солнцем отметили, что на поверхности не видно пятен, вызывающих космические процессы, негативно отражающиеся на Земле. Потому они сделали выводы, что несколько лет магнитные бури не будут беспокоить человечество.

Пока это можно пояснить стадией окончания цикла активности звезды, но раньше он никогда не проходил таким тихим способом. За последнее время специалисты не заметили изменений, а аналогичная активность была зафиксирована в 2009 г, хотя она была намного больше, чем сейчас.

Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут беспокоить человечество


Ученые предположили, что светило устало от катаклизмов и решило впасть в спячку, так что данный период может растянуться на ближайшее будущее. Потому можно не переживать по поводу возникновения бурь, так как их виновники не показывают себя на объекте.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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