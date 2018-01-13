Ксения Собчак подверглась критике подписчиков за фото с играющим с косметикой сыном

"Когда мамина косметичка - целая вселенная", - так подписала забавную фотографию Ксения.

На снимке запечатлён годовалый Платон, который с интересом разглядывает косметику своей матери, и перед ним её оказалось довольно много.Сейчас, когда практически всё время уходит на предвыборные дела, Собчак не может видеться с ребёнком так часто, как хотелось бы. Поэтому уходом за ребёнком занимается в большей степени Максим Виторган, являющийся супругом Ксении и отцом Платона.В комментариях некоторые подписчики начали ругать Собчак за то, что позволила маленькому ребёнку играть с косметикой, ведь в его рот или глаза могут попасть химические вещества, и ничего из этого хорошего не выйдет.Напомним, скандально известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак родила первенца 18 ноября 2016 года в возрасте 35 лет. В законном браке с известным актёром театра и кино Максимом Виторганом экс-ведущая "Дома-2" живёт уже пять лет.