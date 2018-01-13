АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018

Ксения Собчак подверглась критике подписчиков за фото с играющим с косметикой сыном
Бывшая ведущая скандального телешоу "Дом-2", а ныне кандидат на пост президента Российской Федерации, Ксения Собчак в своём Instagram опубликовала новый фотоснимок с маленьким сыном.

"Когда мамина косметичка - целая вселенная", - так подписала забавную фотографию Ксения.

Ксения Собчак подверглась критике подписчиков за фото с играющим с косметикой сыном

На снимке запечатлён годовалый Платон, который с интересом разглядывает косметику своей матери, и перед ним её оказалось довольно много.

Сейчас, когда практически всё время уходит на предвыборные дела, Собчак не может видеться с ребёнком так часто, как хотелось бы. Поэтому уходом за ребёнком занимается в большей степени Максим Виторган, являющийся супругом Ксении и отцом Платона.

В комментариях некоторые подписчики начали ругать Собчак за то, что позволила маленькому ребёнку играть с косметикой, ведь в его рот или глаза могут попасть химические вещества, и ничего из этого хорошего не выйдет.

Напомним, скандально известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак родила первенца 18 ноября 2016 года в возрасте 35 лет. В законном браке с известным актёром театра и кино Максимом Виторганом экс-ведущая "Дома-2" живёт уже пять лет.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Латиноамериканская модель загорелась на конкурсе
Instagram Виктории Лопыревой второй раз за
В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels
Ученые: Несколько лет магнитные бури не будут
В сети появился рендер новой версии Honda Insight
Компания Infiniti рассекретила дизайн концепта Q
Просмотреть все новости