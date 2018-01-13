Зрители не поняли, зачем Алексей Чайчиц оскорбил Лизу Триандафилиди
Между участниками "Дома-2" Лизой Триандафилиди и Алексеем Чайчицем назревает новая ссора - последний некрасиво отозвался о девушке в социальной сети.
Многие поклонники, конечно, считают, что элегантный белорус использовал не очень цензурное описание характера своей второй половинки, что называется, любя, однако иная часть зрителей не может с этим согласиться. Фолловеры ждут реакции самой Триандафилиди, которую теперь в Интернете некоторые пользователи называют так же, как её назвал Алексей.
Из комментария, оставленного парнем возле фотографии с Лизой, можно понять, что она в его глазах - особа, ещё как способная на подлость. Помимо всего прочего, как гласит тот же пост Чайчица, бывшая пассия Романа Гриценко очень плохо пахнет.
В данный момент хейтеры ждут разборок, итогом которых мечтают видеть очередное и окончательное расставание молодых людей.
Как известно, прежде Лиза и Алексей не единожды расставались. К слову, на днях Чайчиц едва ли не назвал Триандафилиди девушкой своей мечты, намекнув на продолжительный роман со своей коллегой по реалити-шоу.
Многие поклонники, конечно, считают, что элегантный белорус использовал не очень цензурное описание характера своей второй половинки, что называется, любя, однако иная часть зрителей не может с этим согласиться. Фолловеры ждут реакции самой Триандафилиди, которую теперь в Интернете некоторые пользователи называют так же, как её назвал Алексей.
Из комментария, оставленного парнем возле фотографии с Лизой, можно понять, что она в его глазах - особа, ещё как способная на подлость. Помимо всего прочего, как гласит тот же пост Чайчица, бывшая пассия Романа Гриценко очень плохо пахнет.
В данный момент хейтеры ждут разборок, итогом которых мечтают видеть очередное и окончательное расставание молодых людей.
Как известно, прежде Лиза и Алексей не единожды расставались. К слову, на днях Чайчиц едва ли не назвал Триандафилиди девушкой своей мечты, намекнув на продолжительный роман со своей коллегой по реалити-шоу.