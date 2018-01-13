Зрители не поняли, зачем Алексей Чайчиц оскорбил Лизу Триандафилиди

Многие поклонники, конечно, считают, что элегантный белорус использовал не очень цензурное описание характера своей второй половинки, что называется, любя, однако иная часть зрителей не может с этим согласиться. Фолловеры ждут реакции самой Триандафилиди, которую теперь в Интернете некоторые пользователи называют так же, как её назвал Алексей.Из комментария, оставленного парнем возле фотографии с Лизой, можно понять, что она в его глазах - особа, ещё как способная на подлость. Помимо всего прочего, как гласит тот же пост Чайчица, бывшая пассия Романа Гриценко очень плохо пахнет.В данный момент хейтеры ждут разборок, итогом которых мечтают видеть очередное и окончательное расставание молодых людей.Как известно, прежде Лиза и Алексей не единожды расставались. К слову, на днях Чайчиц едва ли не назвал Триандафилиди девушкой своей мечты, намекнув на продолжительный роман со своей коллегой по реалити-шоу.