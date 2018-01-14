Ученые: Космические корабли с помощью мигающих погасших звезд могут прокладывать себе путь
Американские ученые на заседании Астрономического сообщества рассказали, что космические корабли с помощью мигающих погасших звезд могут прокладывать себе путь. Так поступили астронавты МКС, желая выяснить свое местонахождение в космическом пространстве.
Лучи пульсаров за одинаковый промежуток времени проходят через нашу планету, а с помощью таких радиационных бликов можно найти дорогу. Это аналогично работе GPS, позволяя аппаратам не использовать информацию, посланную радиотелескопами, но сигналы отличаются низкой точностью.
С помощью данных 52 устройств ученые измерили мигание 5 погасших звезд и смогли найти космический корабль на 10-километровом расстоянии. Для людей оно кажется огромным, но во время полета на Плутон нет возможности пользоваться системой, так что только пульсары помогут уточнить положение корабля.
Лучи пульсаров за одинаковый промежуток времени проходят через нашу планету, а с помощью таких радиационных бликов можно найти дорогу. Это аналогично работе GPS, позволяя аппаратам не использовать информацию, посланную радиотелескопами, но сигналы отличаются низкой точностью.
С помощью данных 52 устройств ученые измерили мигание 5 погасших звезд и смогли найти космический корабль на 10-километровом расстоянии. Для людей оно кажется огромным, но во время полета на Плутон нет возможности пользоваться системой, так что только пульсары помогут уточнить положение корабля.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00