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Ученые: Космические корабли с помощью мигающих погасших звезд могут прокладывать себе путь
Американские ученые на заседании Астрономического сообщества рассказали, что космические корабли с помощью мигающих погасших звезд могут прокладывать себе путь. Так поступили астронавты МКС, желая выяснить свое местонахождение в космическом пространстве.

Лучи пульсаров за одинаковый промежуток времени проходят через нашу планету, а с помощью таких радиационных бликов можно найти дорогу. Это аналогично работе GPS, позволяя аппаратам не использовать информацию, посланную радиотелескопами, но сигналы отличаются низкой точностью.

Ученые: Космические корабли с помощью мигающих погасших звезд могут прокладывать себе путь


С помощью данных 52 устройств ученые измерили мигание 5 погасших звезд и смогли найти космический корабль на 10-километровом расстоянии. Для людей оно кажется огромным, но во время полета на Плутон нет возможности пользоваться системой, так что только пульсары помогут уточнить положение корабля.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00
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