Ученые: Космические корабли с помощью мигающих погасших звезд могут прокладывать себе путь

Лучи пульсаров за одинаковый промежуток времени проходят через нашу планету, а с помощью таких радиационных бликов можно найти дорогу. Это аналогично работе GPS, позволяя аппаратам не использовать информацию, посланную радиотелескопами, но сигналы отличаются низкой точностью.С помощью данных 52 устройств ученые измерили мигание 5 погасших звезд и смогли найти космический корабль на 10-километровом расстоянии. Для людей оно кажется огромным, но во время полета на Плутон нет возможности пользоваться системой, так что только пульсары помогут уточнить положение корабля.