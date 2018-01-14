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Роспотребнадзор предупреждает об опасности токсичного жиросжигателя
Роспотребнадзор бьет тревогу: жиросжигатель с динитрофенолом может нанести вред своему потребителю.
Роспотребнадзор предупреждает об опасности токсичного жиросжигателя


Федеральная служба на своем официальном сайте уведомляет, что жиросжигатель, содержащий среди прочих компонентов динитрофенол, потенциально опасен для здоровья человека. И советует тем, кто уже использует подобный препарат – перестать его употреблять и обратиться либо в саму службу, либо в ее территориальные органы.

Также служба защиты потребителей уточняет, что данное средство запрещено в РФ в виде пищевого продукта. Однако, несмотря на запрет, жиросжигатель активно продвигается в Интернете, в частности, в соцсетях.

Сейчас проводится ряд мероприятий, направленных на изъятие препарата из оборота.

К слову, динитрофенол применяется при производстве химических красителей.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 05:00
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