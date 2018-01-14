Роспотребнадзор предупреждает об опасности токсичного жиросжигателя

Федеральная служба на своем официальном сайте уведомляет, что жиросжигатель, содержащий среди прочих компонентов динитрофенол, потенциально опасен для здоровья человека. И советует тем, кто уже использует подобный препарат – перестать его употреблять и обратиться либо в саму службу, либо в ее территориальные органы.Также служба защиты потребителей уточняет, что данное средство запрещено в РФ в виде пищевого продукта. Однако, несмотря на запрет, жиросжигатель активно продвигается в Интернете, в частности, в соцсетях.Сейчас проводится ряд мероприятий, направленных на изъятие препарата из оборота.К слову, динитрофенол применяется при производстве химических красителей.