В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels от Huawei

Согласно предварительным данным, бренд решил больше не применять физические кнопки, а использовать вместо них сенсорные кнопки. Патенты на такой новый режим контроля непосредственно за интеллектуальными моделями одобрила Всемирная организация интеллектуальной собственности. В сети обнародовали концепт гаджета, показывающий, что его наделят довольно простым дизайном. При этом его лишили боковых кнопок. Включить дисплей можно нажав с минимальным интервалом на экран. Аналогичным методом производится блокировка сенсора.Презентация умных часов Huawei Watch 2 прошлого поколения провели в 2017 году в рамках MWC. Новая современная версия гаджета будет осуществлять работу на основе операционки Android Wear 3.0. Информации касательно остального функционала прибора нет.