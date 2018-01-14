В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels от Huawei
В глобальной Сети появился первый концепт новых современных смарт-часов компании Huawei. В данном случае речь идёт в отношении Smartwatch Bezels.
Согласно предварительным данным, бренд решил больше не применять физические кнопки, а использовать вместо них сенсорные кнопки. Патенты на такой новый режим контроля непосредственно за интеллектуальными моделями одобрила Всемирная организация интеллектуальной собственности. В сети обнародовали концепт гаджета, показывающий, что его наделят довольно простым дизайном. При этом его лишили боковых кнопок. Включить дисплей можно нажав с минимальным интервалом на экран. Аналогичным методом производится блокировка сенсора.
Презентация умных часов Huawei Watch 2 прошлого поколения провели в 2017 году в рамках MWC. Новая современная версия гаджета будет осуществлять работу на основе операционки Android Wear 3.0. Информации касательно остального функционала прибора нет.
Согласно предварительным данным, бренд решил больше не применять физические кнопки, а использовать вместо них сенсорные кнопки. Патенты на такой новый режим контроля непосредственно за интеллектуальными моделями одобрила Всемирная организация интеллектуальной собственности. В сети обнародовали концепт гаджета, показывающий, что его наделят довольно простым дизайном. При этом его лишили боковых кнопок. Включить дисплей можно нажав с минимальным интервалом на экран. Аналогичным методом производится блокировка сенсора.
Презентация умных часов Huawei Watch 2 прошлого поколения провели в 2017 году в рамках MWC. Новая современная версия гаджета будет осуществлять работу на основе операционки Android Wear 3.0. Информации касательно остального функционала прибора нет.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00