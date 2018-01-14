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В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels от Huawei
В глобальной Сети появился первый концепт новых современных смарт-часов компании Huawei. В данном случае речь идёт в отношении Smartwatch Bezels.

В Сети показали первые концепты Smartwatch Bezels от Huawei

Согласно предварительным данным, бренд решил больше не применять физические кнопки, а использовать вместо них сенсорные кнопки. Патенты на такой новый режим контроля непосредственно за интеллектуальными моделями одобрила Всемирная организация интеллектуальной собственности. В сети обнародовали концепт гаджета, показывающий, что его наделят довольно простым дизайном. При этом его лишили боковых кнопок. Включить дисплей можно нажав с минимальным интервалом на экран. Аналогичным методом производится блокировка сенсора.

Презентация умных часов Huawei Watch 2 прошлого поколения провели в 2017 году в рамках MWC. Новая современная версия гаджета будет осуществлять работу на основе операционки Android Wear 3.0. Информации касательно остального функционала прибора нет.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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