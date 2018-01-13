Специалистами устранена критическая уязвимость в кошельках Electrum

Пользователь с ником GitHub осенью прошлого года нашёл в электронных криптовалютных кошельках уязвимость. Баг давал администраторам различных сайтов возможность похищения всех средств юзера, в случае запуска программы Electrum вместе с браузером, а также без защиты паролей. разработчики Electrum обратили внимание на баг после предупреждения Тевиса Орманди – сотрудника Google Project Zero.Специалисты Electrum в итоге только седьмого января этого года выпустили обновление. Окончательно уязвимость была устранена уже 8 января. Самой программой не предусматривается получение в автоматическом режиме патчей. Вследствие этого безопасность пользовательских средств зависит лично от них. Юзеры должны самостоятельно проверять обновления ПО.