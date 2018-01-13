Звезда "Дома-2" Элина Камирен сообщила о скором выходе собственной книги

По всей видимости, Камирен свято верит, что ей вполне по силам повторить удивительный путь Ольги Бузовой. Элина как-то говорила, что собирается начать сольную карьеру и прославиться, причём для этого, по её словам, ей особых умений не нужно. А сейчас женщина решила разразиться собственной книгой. Отметим, что Бузова выпустила уже несколько произведений.Добрая часть интернет-пользователей не понимает намерений Камирен, ведь она может прекрасно доносить мысли до желающих слушать её людей с помощью своего блога, в котором публикует видеоролики, обучающие женщин привлечению богатых мужчин.Быть может, некоторые советы Элины и правда очень ценны, но многие задаются вопросом следующим: почему столь мудрая женщина, какой позиционирует себя экс-участница "Дом-2", не может построить свою личную жизнь? По мнению хейтеров, учения данной особы являются весьма сомнительными, поэтому прислушиваться к ней совсем не хочется.