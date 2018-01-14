Американский фотограф случайно снял на камеру полет НЛО возле “Зоны 51”

Мужчина из штата Аризона решил совершить путешествие в пустыню, чтобы сделать интересные снимки природы. Когда он любовался пейзажами, в небе показался объект, излучающий зеленоватое свечение. НЛО круглой формы несся на большой скорости в южном направлении, и пришлось быстро снимать его на камеру телефона. Пришельцы не желали позировать перед человеком, поспешив быстрее скрыться с его глаз.Эксперты отметили, что аналогичный сюжет был сделан туристом во время посещения Франции в прошлом году. Внеземной корабль в форме шара после старта с земли устремился к поверхности Луны, оставляя после себя хвост пыли, а также имел сильное сияние.