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Американский фотограф случайно снял на камеру полет НЛО возле “Зоны 51”
Американский фотограф случайно снял на камеру полет НЛО возле “Зоны 51”. Он послал материалы исследователям, а также опубликовал фото в сетях.

Мужчина из штата Аризона решил совершить путешествие в пустыню, чтобы сделать интересные снимки природы. Когда он любовался пейзажами, в небе показался объект, излучающий зеленоватое свечение. НЛО круглой формы несся на большой скорости в южном направлении, и пришлось быстро снимать его на камеру телефона. Пришельцы не желали позировать перед человеком, поспешив быстрее скрыться с его глаз.

Американский фотограф случайно снял на камеру полет НЛО возле “Зоны 51”


Эксперты отметили, что аналогичный сюжет был сделан туристом во время посещения Франции в прошлом году. Внеземной корабль в форме шара после старта с земли устремился к поверхности Луны, оставляя после себя хвост пыли, а также имел сильное сияние.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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