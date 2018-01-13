Эмир Кустурица плохо понимает язык нового кино

Культовый режиссер, имеющий не одну престижную кинонаграду, в беседе с журналистами признался, что язык нынешнего кинематографа вызывает у него трудности восприятия. По словам мастера, сегодня это – бизнес и требования рынка. И создатели кино должны неотступно следовать четко прописанной схеме. В противном случае картина рискует просто провалится в прокате.Когда звезда Кустурицы только восходила, он и его кинособратья учили законы кино по Базену, русским и полякам. Сейчас все совершенно иначе, а Голливуд превратил современный фильм в продукт без смысла и уникальности.Подобные и другие проблемы мастер собирается поднять на 11-ом кинофестивале «Кустендорф», который на днях пройдет в Сербии.