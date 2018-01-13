В Сети доказали, что в реальной жизни Александра Черно не похожа на себя в Instagram

Даже теперь, когда Черно решилась на большие перемены, в частности, сделала новую причёску - нарастила волосы и выбрила весок, далеко не все считают её привлекательной. И особенно эффектна в плохом смысле этого слова скандальная брюнетка в эфирах и без фотошопа.В Интернете уже появился коллаж из двух снимков, который называется "Ожидание и реальность". На нём можно увидеть Александру в Instagram и её же в эфире. Зрители сошлись во мнении, что найти десять отличий совсем несложно.Впрочем, сама Черно считает себя весьма привлекательной: девушка на днях сообщила о кастинге, в ходе которого намерена лично выбрать для себя молодого человека. И она не сомневается, что с ней хотят иметь дело многие парни.Месяц назад, напомним, Черно окончательно отказалась от отношений с Иосифом Оганесяном, заявив, что ей не нужен мужчина, не мечтающий о свадьбе и детях.