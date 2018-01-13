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В Сети доказали, что в реальной жизни Александра Черно не похожа на себя в Instagram
Зрители считают, что участница "Дома-2" Александра Черно в Instagram и она же в реальной жизни - два разных человека, и на основе этого фанаты проекта решили сравнить этих дух особ, поняв, что между ними не так уж и много общего, если брать во внимание только внешность.

Даже теперь, когда Черно решилась на большие перемены, в частности, сделала новую причёску - нарастила волосы и выбрила весок, далеко не все считают её привлекательной. И особенно эффектна в плохом смысле этого слова скандальная брюнетка в эфирах и без фотошопа.

В Сети доказали, что в реальной жизни Александра Черно не похожа на себя в Instagram

В Интернете уже появился коллаж из двух снимков, который называется "Ожидание и реальность". На нём можно увидеть Александру в Instagram и её же в эфире. Зрители сошлись во мнении, что найти десять отличий совсем несложно.

Впрочем, сама Черно считает себя весьма привлекательной: девушка на днях сообщила о кастинге, в ходе которого намерена лично выбрать для себя молодого человека. И она не сомневается, что с ней хотят иметь дело многие парни.

Месяц назад, напомним, Черно окончательно отказалась от отношений с Иосифом Оганесяном, заявив, что ей не нужен мужчина, не мечтающий о свадьбе и детях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:36
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