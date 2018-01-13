Внешность Леры Кудрявцевой не имеет признаков натуральности

Лера Кудрявцева в своем микроблоге Instagram обнародовала публикацию с отдыха в Дубаи. Знаменитая блондинка ограничилась лишь только фото, на котором она запечатлена скорей всего в купальнике, так как снимок сделан крупным планом.Из-за этого обсуждалось только лицо теледивы, однако и оно вызвало море эмоций. Многие фолловеры написали, что ведущая настолько часто использует уколы красоты, что от этого ее лицо выглядит как неживое. Однако нашлись и те, кто стал на защиту Леры. Поклонники сказали, если бы лицо Кудрявцевой было похоже на изюм, то тогда бы все обсуждали, как плохо она выглядит. Пост теледивы за 19 часов собрал около 59 тысяч лайков и свыше 400 комментариев.