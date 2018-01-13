Анита Цой рассказала поклонникам о сохранении семейного бюджета

Исполнительница сразу развенчала мнение людей по поводу необычных блюд, стоящих на столах знаменитостей. Она любит здоровое питание и готовит еду из обычных продуктов, а также следит за пополнением запасов в доме. Анита Цой не имеет работника, привозящего ей покупки, так как сама предпочитает ходить по магазинам, которые находятся рядом.Артистка имеет большую семью и много друзей, так что предпочитает делать оптовые закупки, чтобы экономить на средствах. Она знает цены любых товаров и не собирается переплачивать даже за макароны. Потому звезда просит фанатов не удивляться, если они заметят ее в супермаркете, а также готова помочь им сделать правильный выбор и сохранить большую часть бюджета.