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Анита Цой рассказала поклонникам о сохранении семейного бюджета
Певица никогда не скрывала, что всегда была практичной особой, прекрасно разбирающейся в хозяйстве. Анита Цой рассказала поклонникам о сохранении семейного бюджета, опубликовав сообщение в блоге.

Исполнительница сразу развенчала мнение людей по поводу необычных блюд, стоящих на столах знаменитостей. Она любит здоровое питание и готовит еду из обычных продуктов, а также следит за пополнением запасов в доме. Анита Цой не имеет работника, привозящего ей покупки, так как сама предпочитает ходить по магазинам, которые находятся рядом.

Анита Цой рассказала поклонникам о сохранении семейного бюджета


Артистка имеет большую семью и много друзей, так что предпочитает делать оптовые закупки, чтобы экономить на средствах. Она знает цены любых товаров и не собирается переплачивать даже за макароны. Потому звезда просит фанатов не удивляться, если они заметят ее в супермаркете, а также готова помочь им сделать правильный выбор и сохранить большую часть бюджета.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:30
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