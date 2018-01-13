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Кристина Дерябина собирается стать участницей конкурса "Свадьба на миллион"
Кристина Дерябина хочет поучаствовать в конкурсе "Свадьба на миллион", поэтому собирается вернуться на проект "Дом-2", причём вместе со своим нынешним возлюбленным.

Кроме того, девушка выдвинула организаторам условия своего возвращения, по которым вместе с ней оказаться в периметре должны Сергей Катасонов, Элина Камирен и другие её друзья.

Кристина Дерябина собирается стать участницей конкурса "Свадьба на миллион"

Возлюбленный Дерябиной работает в системе телепроекта, и девушка хочет быть уверенной, что свою должность парень сохранит и после того, как она добьётся задуманного.

Не так давно Кристина на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала фотоснимок, сделанный в свадебном ателье, на котором она позирует в шикарном наряде невесты. Многие интернет-пользователи начали писать в комментариях, что это обычный пиар-ход, и никакой свадьбы не намечается. Тем не менее, зная характер девушки, уверены: если она действительно загорелась идеей поучаствовать в проектном конкурсе, то сделает ради этого очень многое.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 17:23
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