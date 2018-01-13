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Сати Казанова поделилась с фанатами своими наблюдениями за влиянием цвета одежды на настроение
Певица поделилась с фанатами своими наблюдения за влиянием цвета одежды на настроение. Сати Казанова верит, что правильный выбор помогает людям хорошо провести день.

Исполнительница заметила, как подсознание помогает определиться с нарядами и настроить личность на определенные эмоции. Она предпочитает выбирать натуральные ткани и любит красные оттенки, подчеркивающие энергию и страсть. Сати Казанова советует носить зеленые одежды для хорошего аппетита и избавления от сильного напряжения, но они не подходят, если человека одолела скука или апатия.

Сати Казанова поделилась с фанатами своими наблюдениями за влиянием цвета одежды на настроение


Золотые палитры позволяют сохранить гармонию и ощутить себя королевой, а также могут привлечь к людям достаток. Подписчики позитивно оценили мудрые слова звезды и стали перечислять свои предпочтения в цветовой гамме. Им всегда интересно читать новые посты кумира, наполненные позитивом и позволяющие узнать новую информацию.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:53
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