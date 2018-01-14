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Apple начнёт разрабатывать технологии дополненной реальности
Согласно сообщению квалифицированных экспертов по виртуальным очкам, американский бренд Apple для создания новых разработок ищет себе партнёров.

Apple начнёт разрабатывать технологии дополненной реальности

Разработчики яблочной компании встретились с представителями крупнейших компаний, для заключения договора про создание потенциально нового VR шлема. Компания заинтересована создать технологии дополненной реальности, однако не планирует сотрудничать со всеми подряд. Согласно предположениям, контракт могли заключить с Samsung либо Google. Бренды выступают основными конкурентами для Apple. По словам аналитиков, Apple не сможет занять первую позицию по производству очков VR.

Все технологии возьмут у прочих разработчиков, которые планируют в своих гаджетах реализовывать технологию. В App Store сейчас имеется более десятка приложений, предназначенных для применения с современной технологией дополненной реальности. Пока Apple не анонсировала выход данных девайсов.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
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