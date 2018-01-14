Apple начнёт разрабатывать технологии дополненной реальности

Разработчики яблочной компании встретились с представителями крупнейших компаний, для заключения договора про создание потенциально нового VR шлема. Компания заинтересована создать технологии дополненной реальности, однако не планирует сотрудничать со всеми подряд. Согласно предположениям, контракт могли заключить с Samsung либо Google. Бренды выступают основными конкурентами для Apple. По словам аналитиков, Apple не сможет занять первую позицию по производству очков VR.Все технологии возьмут у прочих разработчиков, которые планируют в своих гаджетах реализовывать технологию. В App Store сейчас имеется более десятка приложений, предназначенных для применения с современной технологией дополненной реальности. Пока Apple не анонсировала выход данных девайсов.