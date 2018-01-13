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София Вергара поразила поклонников роскошной фигурой в купальнике
Поклонники 45-летней актрисы были поражены, когда увидели в Instagram новое фото. На нем София Вергара позирует перед камерой в купальнике и показывает свою роскошную фигуру.

В сюжете звезда стоит на фоне моря и зеленых растений, отметив, что радуется солнечному утру. Подписчики были в восторге от осиной талии артистки, назвав ее в комментариях богиней. Они сразу стали интересоваться, как их кумиру удается добиться таких результатов, а также отметили талант прекрасной женщины, удивляющей зрителей своим молодым внешним видом.

София Вергара поразила поклонников роскошной фигурой в купальнике


Сама актриса отметила, что ходит на фитнес, а также не придерживается диет, считая, что нельзя отказываться от привычных блюд. Также София Вергара делала пластику, но, несмотря на такие нюансы, продолжает разбивать мужские сердца и сниматься для рекламы. Знаменитость счастлива в браке с Джо Манганьелло и имеет взрослого наследника от первого супруга.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:30
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