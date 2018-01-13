Двойник Эда Ширана поведал, как пользуется своей внешностью

Уэсли Бирн не может спокойной пройти по улице, так как внешне очень похож на знаменитого исполнителя песен Эда Ширан. К молодому человеку постоянно подходят прохожие сделать селфи и взять автограф, однако двойник певца соглашается только на фото.Бирн поведал, что его девушке не нравится, что он похож на британскую знаменитость. Однажды Уэсли ради эксперимента надел на себя шляпу и плащ, при этом вышел на улицу, однако у него ничего не получилось, так как привлёк к себе еще больше внимания. Бирн собирается пойти на концерт певца Эда Ширана, который состоится в мае и надеется лично встретиться с ним.