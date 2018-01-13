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Двойник Эда Ширана поведал, как пользуется своей внешностью
Невзирая на то, что общественность принимает двадцатипятилетнего Уэсли Бирна за популярного певца, его возлюбленной не нравится такое повышенное внимание к её молодому человеку.

Двойник Эда Ширана поведал, как пользуется своей внешностью

Уэсли Бирн не может спокойной пройти по улице, так как внешне очень похож на знаменитого исполнителя песен Эда Ширан. К молодому человеку постоянно подходят прохожие сделать селфи и взять автограф, однако двойник певца соглашается только на фото.

Бирн поведал, что его девушке не нравится, что он похож на британскую знаменитость. Однажды Уэсли ради эксперимента надел на себя шляпу и плащ, при этом вышел на улицу, однако у него ничего не получилось, так как привлёк к себе еще больше внимания. Бирн собирается пойти на концерт певца Эда Ширана, который состоится в мае и надеется лично встретиться с ним.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:53
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