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Intel объясняет проблемы относительно перезагрузки компьютеров после применения обновлений
Директором Intel Брайаном Кржаничем (Brian Krzanich) опубликовано официальное заявление, на основе распространения информации о уязвимости Meltdown и Spectre, в котором он обещает придерживаться максимальной прозрачности в информировании общественности по решениям проблем, характерных современным процессорам. Поводом послужили обвинения от ряда пользователей на сбои и самопроизвольные перезагрузки систем, после прошивки материнских плат.

Intel владеет ситуацией, вице-президентом подразделения мобильных платформ и клиентских ПК Навином Шеной (Navin Shenoy), опубликовано по данной ситуации свое заявление. Компания информирует, что распространяется проблема в основном на ПК пользователей и серверы, основанные на архитектуре процессоров от Intel Haswell/Broadwell.
Intel объясняет проблемы относительно перезагрузки компьютеров после применения обновлений


Компанией принимаются все возможные меры для быстрой диагностики и исправления возникших затруднений. В случае необходимости выпуска обновленных прошивок от Intel, компания распространит их посредством обычных каналов. Ведется так же прямая работа Intel с сектором клиентов в центрах по обработке данных и серверов, все направленно на скорейшее преодоление трудностей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00
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