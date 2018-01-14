Intel объясняет проблемы относительно перезагрузки компьютеров после применения обновлений

Intel владеет ситуацией, вице-президентом подразделения мобильных платформ и клиентских ПК Навином Шеной (Navin Shenoy), опубликовано по данной ситуации свое заявление. Компания информирует, что распространяется проблема в основном на ПК пользователей и серверы, основанные на архитектуре процессоров от Intel Haswell/Broadwell.Компанией принимаются все возможные меры для быстрой диагностики и исправления возникших затруднений. В случае необходимости выпуска обновленных прошивок от Intel, компания распространит их посредством обычных каналов. Ведется так же прямая работа Intel с сектором клиентов в центрах по обработке данных и серверов, все направленно на скорейшее преодоление трудностей.