Виктория Романец ужаснула подписчиков свисающими складками на животе
Экс-участница популярного телешоу "Дом-2" Виктория Романец не так давно восхитила поклонников быстрым похудением, но на последних фото на её животе были замечены свисающие складки.
Как известно, 27-летняя брюнетка очень остро воспринимает критику в своей адрес, особенно если она касается её внешности, ведь она считает себя первой красавицей. Порой, она даже вступает в перепалку с наиболее дерзкими подписчиками, чтобы отстоять свою правду. Интернет-пользователи полагают, что именно критические отзывы по поводу лишнего веса заставили Викторию экстренно похудеть, но в итоге получила другую проблему - дряблую кожу на животе.
Естественно, хейтеры не могли пройти мимо подобных кадров, отметив, что тело Романец с таким животом теперь смотрится ужасно. Фанаты пытаются защитить свою любимицу от колких комментов ненавистников, уверяя, что с внешностью у Виктории всё в полном порядке.
Следующий шаг бывшей участницы скандальной телестройки, надо думать, будет направлен на то, чтобы избавиться от этих самых складок на животе, которые не прошли мимо взора жадных до издевательств антифанатов.
Как известно, 27-летняя брюнетка очень остро воспринимает критику в своей адрес, особенно если она касается её внешности, ведь она считает себя первой красавицей. Порой, она даже вступает в перепалку с наиболее дерзкими подписчиками, чтобы отстоять свою правду. Интернет-пользователи полагают, что именно критические отзывы по поводу лишнего веса заставили Викторию экстренно похудеть, но в итоге получила другую проблему - дряблую кожу на животе.
Естественно, хейтеры не могли пройти мимо подобных кадров, отметив, что тело Романец с таким животом теперь смотрится ужасно. Фанаты пытаются защитить свою любимицу от колких комментов ненавистников, уверяя, что с внешностью у Виктории всё в полном порядке.
Следующий шаг бывшей участницы скандальной телестройки, надо думать, будет направлен на то, чтобы избавиться от этих самых складок на животе, которые не прошли мимо взора жадных до издевательств антифанатов.