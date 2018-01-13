Виктория Романец ужаснула подписчиков свисающими складками на животе

Как известно, 27-летняя брюнетка очень остро воспринимает критику в своей адрес, особенно если она касается её внешности, ведь она считает себя первой красавицей. Порой, она даже вступает в перепалку с наиболее дерзкими подписчиками, чтобы отстоять свою правду. Интернет-пользователи полагают, что именно критические отзывы по поводу лишнего веса заставили Викторию экстренно похудеть, но в итоге получила другую проблему - дряблую кожу на животе.Естественно, хейтеры не могли пройти мимо подобных кадров, отметив, что тело Романец с таким животом теперь смотрится ужасно. Фанаты пытаются защитить свою любимицу от колких комментов ненавистников, уверяя, что с внешностью у Виктории всё в полном порядке.Следующий шаг бывшей участницы скандальной телестройки, надо думать, будет направлен на то, чтобы избавиться от этих самых складок на животе, которые не прошли мимо взора жадных до издевательств антифанатов.