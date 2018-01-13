Экс-участница "Дома-2" Нелли Ермолаева показала новую мебель в гостиной

На своей странице в социальной сети Instagram Нелли продемонстрировала мебель, которой обставила гостиную. Также телезвезда обратилась к своим подписчикам с просьбой оценить внешний вид помещения после обновления.Кроме того, Ермолаева прорекламировала фабрику по изготовлению мебели, предоставив ссылку на официальную страницу в Instagram и рассказав о главных достоинствах.Нелли отметила, что производство находится в Самаре, городе, в котором девушка родилась. По её словам, оттуда заказы очень быстро доходят и до столицы, поэтому все желающие жители Москвы также могут что-нибудь прикупить.Под публикацией пользователи Instagram оставили почти тысячу комментариев, и отзывы относительно обстановки гостиной разнятся. Некоторым всё нравятся, и они хвалят Нелли за отличный вкус, другие же считают, что выглядит всё как-то неуютно, отмечая, что мебель не очень сочетается с обоями.