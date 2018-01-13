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Экс-участница "Дома-2" Нелли Ермолаева показала новую мебель в гостиной
Бывшая участница скандального телешоу "Дом-2" Нелли Ермолаева, которая скоро станет матерью, активно обустраивает квартиру, показывая фанатам результаты проделанной работы.

На своей странице в социальной сети Instagram Нелли продемонстрировала мебель, которой обставила гостиную. Также телезвезда обратилась к своим подписчикам с просьбой оценить внешний вид помещения после обновления.

Экс-участница "Дома-2" Нелли Ермолаева показала новую мебель в гостиной

Кроме того, Ермолаева прорекламировала фабрику по изготовлению мебели, предоставив ссылку на официальную страницу в Instagram и рассказав о главных достоинствах.

Нелли отметила, что производство находится в Самаре, городе, в котором девушка родилась. По её словам, оттуда заказы очень быстро доходят и до столицы, поэтому все желающие жители Москвы также могут что-нибудь прикупить.

Под публикацией пользователи Instagram оставили почти тысячу комментариев, и отзывы относительно обстановки гостиной разнятся. Некоторым всё нравятся, и они хвалят Нелли за отличный вкус, другие же считают, что выглядит всё как-то неуютно, отмечая, что мебель не очень сочетается с обоями.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:52
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