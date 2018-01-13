Поклонники Бортич пошутили над беременной внучкой Михалкова

Александра, так зовут внучку Михалкова, вскоре станет матерью. Невзирая на это, девушка до сих пор встречается с друзьями и ведет активный образ жизни. Фото из подобных встреч подруга внучки режиссёра - Александра Бортич, выложила в Сеть. На фото запечатлено, как она сидит в кафе с Михалковой и Анной Вельмкакиной, которая прижимается к животу Александры.Однако такая невинная публикация у подписчиков актрисы спровоцировал бурю критики. Они начали смеяться над положением Михалковой, а некоторые подписчики принялись унижать внучку режиссера. О беременности Александра рассказала осенью. Девушка продемонстрировала снимок с круглым животом. Данная фотография в течение суток сумела собрать более 15 тысяч отметок «Мне нравится».