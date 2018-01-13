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Поклонники Бортич пошутили над беременной внучкой Михалкова
Поклонники Александры Бортич пошутили над беременной внучкой Никиты Михалкова. Фанаты раскритиковали интересное положение родственницы кинорежиссера.

Поклонники Бортич пошутили над беременной внучкой Михалкова

Александра, так зовут внучку Михалкова, вскоре станет матерью. Невзирая на это, девушка до сих пор встречается с друзьями и ведет активный образ жизни. Фото из подобных встреч подруга внучки режиссёра - Александра Бортич, выложила в Сеть. На фото запечатлено, как она сидит в кафе с Михалковой и Анной Вельмкакиной, которая прижимается к животу Александры.

Однако такая невинная публикация у подписчиков актрисы спровоцировал бурю критики. Они начали смеяться над положением Михалковой, а некоторые подписчики принялись унижать внучку режиссера. О беременности Александра рассказала осенью. Девушка продемонстрировала снимок с круглым животом. Данная фотография в течение суток сумела собрать более 15 тысяч отметок «Мне нравится».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:49
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