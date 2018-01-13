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Зрители считают, что Катю Жужу на "Острове любви" заменит Марина Африкантова
После ухода Кати Жужи из проекта "Дом-2" зрители принялись гадать, кто заменит популярную брюнетку на Сейшельских островах, и пока угадать новую ведущую не так-то просто, хоть и есть уже некоторые предположения на этот счёт.

Многие фолловеры склоняются к мысли, что очередной ведущей реалити-шоу на "Острове любви" станет либо Марина Африкантова, либо Тата Блюменкранц. Впрочем, если последняя не так давно проигнорировала предложение организаторов заменить на несколько дней Юлию Ефременкову, в связи с чем могла отбить их желание видеть её в качестве ведущей, то девушка Романа Капаклы, скорее всего, не откажется. Как известно, прежде Марина не единожды намекала, что готова пожертвовать даже отношениям со своим молодым человеком ради карьеры.

Зрители считают, что Катю Жужу на "Острове любви" заменит Марина Африкантова

Жужа, напомним, сообщила о своём уходе с телестройки в конце 2017 года, объяснив такое решение нежеланием любимого мужчины видеть её постоянно на экране, а не дома в кругу семьи. Девушка согласилась с ним и поспешила отказаться от карьеры для него и дочки.

Ранее стало известно, что Юлия Ефременкова, ставшая пробной ведущей на "Острове любви", вскоре также может покинуть "Дом-2".
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:35
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