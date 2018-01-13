Зрители считают, что Катю Жужу на "Острове любви" заменит Марина Африкантова

Многие фолловеры склоняются к мысли, что очередной ведущей реалити-шоу на "Острове любви" станет либо Марина Африкантова, либо Тата Блюменкранц. Впрочем, если последняя не так давно проигнорировала предложение организаторов заменить на несколько дней Юлию Ефременкову, в связи с чем могла отбить их желание видеть её в качестве ведущей, то девушка Романа Капаклы, скорее всего, не откажется. Как известно, прежде Марина не единожды намекала, что готова пожертвовать даже отношениям со своим молодым человеком ради карьеры.Жужа, напомним, сообщила о своём уходе с телестройки в конце 2017 года, объяснив такое решение нежеланием любимого мужчины видеть её постоянно на экране, а не дома в кругу семьи. Девушка согласилась с ним и поспешила отказаться от карьеры для него и дочки.Ранее стало известно, что Юлия Ефременкова, ставшая пробной ведущей на "Острове любви", вскоре также может покинуть "Дом-2".