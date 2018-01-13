Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в Instagram архивный снимок

Исполнительница выбрала для себя провокационный облегающий наряд с глубоким декольте, позволяющим оценить пышный бюст. Она стоит на фоне старого транспорта, а подписчики после просмотра стажу отметили, что такая прическа намного лучше подходит Надежде Мейхер-Грановской, чем длинные волосы.Также они написали много позитивных комментариев, восхищаясь красотой и стройной фигурой солистки “ВИА Гры”. Сама звезда увлечена постановкой спектаклей и после написания лично сценария уже порадовала зрителей исполнением роли главной героини. Ее “История любви” смешала между собой русские и испанские романсы, сменяющиеся страстными ритмами танго.