Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в Instagram архивный снимок
Певица решила порадовать своих поклонников и опубликовала в Instagram архивный снимок. На нем Надежда Мейхер-Грановская позирует перед камерой с короткой стрижкой в стиле ретро.
Исполнительница выбрала для себя провокационный облегающий наряд с глубоким декольте, позволяющим оценить пышный бюст. Она стоит на фоне старого транспорта, а подписчики после просмотра стажу отметили, что такая прическа намного лучше подходит Надежде Мейхер-Грановской, чем длинные волосы.
Также они написали много позитивных комментариев, восхищаясь красотой и стройной фигурой солистки “ВИА Гры”. Сама звезда увлечена постановкой спектаклей и после написания лично сценария уже порадовала зрителей исполнением роли главной героини. Ее “История любви” смешала между собой русские и испанские романсы, сменяющиеся страстными ритмами танго.
Исполнительница выбрала для себя провокационный облегающий наряд с глубоким декольте, позволяющим оценить пышный бюст. Она стоит на фоне старого транспорта, а подписчики после просмотра стажу отметили, что такая прическа намного лучше подходит Надежде Мейхер-Грановской, чем длинные волосы.
Также они написали много позитивных комментариев, восхищаясь красотой и стройной фигурой солистки “ВИА Гры”. Сама звезда увлечена постановкой спектаклей и после написания лично сценария уже порадовала зрителей исполнением роли главной героини. Ее “История любви” смешала между собой русские и испанские романсы, сменяющиеся страстными ритмами танго.