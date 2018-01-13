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Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в Instagram архивный снимок
Певица решила порадовать своих поклонников и опубликовала в Instagram архивный снимок. На нем Надежда Мейхер-Грановская позирует перед камерой с короткой стрижкой в стиле ретро.

Исполнительница выбрала для себя провокационный облегающий наряд с глубоким декольте, позволяющим оценить пышный бюст. Она стоит на фоне старого транспорта, а подписчики после просмотра стажу отметили, что такая прическа намного лучше подходит Надежде Мейхер-Грановской, чем длинные волосы.

Надежда Мейхер-Грановская опубликовала в Instagram архивный снимок


Также они написали много позитивных комментариев, восхищаясь красотой и стройной фигурой солистки “ВИА Гры”. Сама звезда увлечена постановкой спектаклей и после написания лично сценария уже порадовала зрителей исполнением роли главной героини. Ее “История любви” смешала между собой русские и испанские романсы, сменяющиеся страстными ритмами танго.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:54
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